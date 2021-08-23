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لوائح انتخابية بنكهة الحشيش

منذ ساعتين
مطالب بالتحقيق في تبييض أموال في مشاريع عقارية ونفوذ شركات وبارونات في الشمال دق حقوقيون ناقوس الخطر بسبب نفوذ أفراد مافيا للمخدرات تنشط بين المغرب وأوربا، واستهدافهم للاقتصاد وسطوتهم السياسية، بعد ارتفاع عمليات غسل أموال المخدرات بشمال المغرب، وانخراطهم في الانتخابات وتغلغلهم في مؤسسات الدولة، من خلال التسلل للوائح انتخابية.أكمل القراءة »


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منذ ساعتين
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