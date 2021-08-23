الرياضة
المولودية يعسكر بالسعيدية دون مدرب
دخل مولودية وجدة لكرة القدم، معسكرا إعداديا بمنتجع السعيدية، لأربعة أيام، استعدادا للموسم الرياضي المقبل. وشهد المعسكر الاعدادي حضور جل اللاعبين، الذين جرى التعاقد معهم خلال الفترة الحالية من الانتقالات. وغاب اللاعب لامين دياكيتي، بسبب وجوده بكوت ديفوار، والليبي الشامخ العبيدي، الذي عجز عن تأمين رحلة جوية مباشرة الى المغرب،أكمل القراءة »
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