حوادث
اعتقال جانح اعتدى على باشا
تمكنت عناصر الدرك الملكي بالشماعية، نهاية الأسبوع الماضي، من إيقاف شخص متهم بالاعتداء على باشا المدينة. ووفق معطيات حصلت عليها «الصباح»، فإن الصدفة وحدها قادت إلى إيقاف المتهم بعدما قامت عناصر الدرك الملكي بحملة تمشيطية، انتهت بإيقاف سبعة متهمين باقتراف جرائم مختلفة. وأفاد مصدر أمني أن دورية من الدركيينأكمل القراءة »
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