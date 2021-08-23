وطنية
500 درهم للصوت شرط أداء اليمين
استمعت عناصر من المركز القضائي للنواصر، بحر الأسبوع الماضي، إلى أحد المرشحين للانتخابات الجماعية المقبلة كان يشغل رئيس مجلس إقليمي ومستشارا بالجماعة نفسها، وذلك إثر توصل النيابة العامة لدى محكمة البيضاء بشكايات تورط وسيطا وزوجته في رشوة انتخابية. ووصلت السيبة الانتخابية في النواصر، حد قيام منتخب بجماعة أولاد عزوز التابعةأكمل القراءة »
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