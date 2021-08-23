الرياضة
“الماص” يحسم صفقة الرامي
نجح المغرب الفاسي في حسم صفقة ياسين الرامي، وضمه لصفوف الفريق بعقد يمتد لموسمين، قادما من حسنية اكادير . وانتهت المفاوضات بنجاح الجمعة الماضي، بعد أسبوع من التفاوض حول قيمة العقد، وبعض شروطه، ليصبح ثالث لاعب يوقع ل “الماص” خلال الانتقالات الصيفية، بعد الحارس زهير العروبي والمدافع طارق أستاتي. وسبقأكمل القراءة »
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