اذاعة وتلفزيون
“خير لبلاد” في موسم جديد
الحلقات الأولى منه ستسلط الضوء على مؤهلات إقليم آسفي قال كساب بنداوود، معد ومقدم برنامج “خير لبلاد” على القناة الثانية ل”الصباح” إنه سيخصص حلقات الموسم المقبل لتسليط الضوء على المؤهلات التي يزخر بها إقليم آسفي. وأوضح كساب بنداوود قائلا “نظرا لما خلفته حلقات “خير لبلاد” من ردود فعل إيجابية واستحسانأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا