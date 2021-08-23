الأولى
اعتقال زعيم عصابة الملثمين
أحال المركز القضائي للدرك الملكي بالقنيطرة، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، نهاية الأسبوع الماضي، زعيم عصابة ملثمين اختطفت ثمانية رجال أعمال يتحدرون من مدن البيضاء وسلا وتازة وفاس ومكناس والقنيطرة، ويملكون شركات البناء والأليمنيوم، كما يشتغل اثنان تاجرين، واستولت منهم على مبالغ مالية تفوق 200 مليون سنتيم. وأوضحأكمل القراءة »
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