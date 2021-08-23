حوادث
العثور على جثة بطنجة
انتشلت عناصر الوقاية المدنية بطنجة، الأربعاء الماضي، جثة شخص مجهول الهوية، عثرت عليها قرب مكتبة، بمنطقة الزياتن وسط المدينة. وحسب معلومات حصلت عليها “الصباح”، فإن جثة الهالك، اكتشفها شخص صدفة، فأبلغ السلطات المحلية بالأمر، التي ربطت بدورها الاتصال بالمصالح الأمنية بالمدينة. وحلت الشرطة القضائية وفرقة تابعة لمصلحة الأدلة الجنائية والعلمية،أكمل القراءة »
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