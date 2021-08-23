وطنية
مغاربة العالم في لوائح الاستقلال
خبرة أوربية من حزب «فراتيلي دي إيطاليا» في كفة ميزان المحمدية فتحت المحمدية باب صناديق الانتخابات المقبلة لخبرة أبنائها العائدين من الخارج، ووضعت على رأس أهم لوائحها في نزال 8 شتنبر أحمد الشموطي، رجل الأعمال الذي قضى أزيد من 30 سنة في إيطاليا راكم خلالها تجربة سياسية وجمعوية. وكشف بلاغأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا