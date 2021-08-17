طنجة… إيقاف ثلاثيني مبحوث عنه دوليا لمحاولة القتل العمد

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة، صباح اليوم الثلاثاء، من توقيف مواطن فرنسي يبلغ من العمر 30 سنة، يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية في قضية تتعلق بارتكاب محاوله القتل العمد في إطار شبكة إجرامية منظمة.

كما أوضحت عملية تنقيط المواطن الفرنسي الموقوف بقاعده بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” إنه يشكل أيضا موضوع بحث دولي بموجب نشرة حمراء في قضية تتعلق بإتلاف أدلة جنائية وعدم التبليغ عن فعل يشكل جناية.

وقد تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، وذلك على خلفية الإجراءات التي تقتضيها مسطرة التسليم طبقا للتشريع الوطني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

ويأتي توقيف هذا المواطن الأجنبي في السياق المديرية العامة للأمن الوطني بشكل فعال وناجع في علاقات التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في المجالات الأمنية، سيما في ما يتعلق بتعقب وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.