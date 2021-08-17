بانوراما
كيفية استعمال أحمر الخدود
يؤكد خبراء التجميل أن القاعدة الرئيسة التي يجب اعتمادها لوضع أحمر الخدود، هي الحرص على الإطلالة الطبيعية، سيما أن أحمر الخدود يعد المكمل المثالي للماكياج، وبالتالي ينبغي مراعاة ألا يكون مثيرا أكثر من اللازم. ومن بين الخطوات المهمة لوضع أحمر الخدود اختيار مكان تسمح الإضاءة السليمة برؤية صحيحة للألوان أمامأكمل القراءة »
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