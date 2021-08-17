fbpx
بانوراما

كيفية استعمال أحمر الخدود

منذ 59 ثانية
يؤكد خبراء التجميل أن القاعدة الرئيسة التي يجب اعتمادها لوضع أحمر الخدود، هي الحرص على الإطلالة الطبيعية، سيما أن أحمر الخدود يعد المكمل المثالي للماكياج، وبالتالي ينبغي مراعاة ألا يكون مثيرا أكثر من اللازم. ومن بين الخطوات المهمة لوضع أحمر الخدود اختيار مكان تسمح الإضاءة السليمة برؤية صحيحة للألوان أمامأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 59 ثانية
زر الذهاب إلى الأعلى