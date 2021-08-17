ملف عـــــــدالة
ذبـح وقتـل بـدم بـارد
سبعيني أجهز على شقيقتيه بعد أن سجلتا منزلهم باسم ابن إحداهما بالتبني اعتداءات وقتل وتزوير في محررات ووثائق رسمية، جرائم خطيرة وقعت وسط عائلات مغربية، بعدما أعمى الطمع والجشع بصيرة بعض أفرادها بسبب “الإرث”، إذ سعى كل واحد منهم إلى الاستيلاء على “حصة الأسد” من التركة على حساب أشقائه، خاصةأكمل القراءة »
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