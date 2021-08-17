حوادث
إيداع “مقدم” مرتش عكاشة
ظهر في شريط يتسلم خمسة ملايين لبناء مستودع عشوائي وحديث عن مقاطع أخرى تورط مسؤولين أمر وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بالبيضاء، السبت الماضي، بإيداع عون سلطة بجماعة المجاطية أولاد طالب سجن عكاشة، بعد أن تابعه بالابتزاز والرشوة، إثر ظهوره في شريط فيديو يتسلم فيه خمسة ملايين من شخص، مقابل السماحأكمل القراءة »
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