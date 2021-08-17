حوادث
تفكيك عصابة للسرقة تستعين بقاصرين
يقظة درك حد السوالم أفشلت مخططاتها وأبحاث لكشف امتدادات أنشطتها أنهت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي حد السوالم، سرية برشيد، أول أمس (الأحد), أنشطة عصابة إجرامية خطيرة، متورطة في السطو على شركات. وحسب مصادر “الصباح”، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن العصابة التي تتكون من خمسة أشخاص، متورطة فيأكمل القراءة »
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