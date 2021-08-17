fbpx
حوادث

تفكيك عصابة للسرقة تستعين بقاصرين

منذ دقيقتين
يقظة درك حد السوالم أفشلت مخططاتها وأبحاث لكشف امتدادات أنشطتها أنهت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي حد السوالم، سرية برشيد، أول أمس (الأحد), أنشطة عصابة إجرامية خطيرة، متورطة في السطو على شركات. وحسب مصادر “الصباح”، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن العصابة التي تتكون من خمسة أشخاص، متورطة فيأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين
زر الذهاب إلى الأعلى