الرياضة
مازيمبي يطعن في انتقال كوياطي للرجاء
توصل الرجاء الرياضي بطعن من مازيمبي الكونغولي، بعدما وقع الفريق الأخضر للمهاجم الغيني مصطفى كوياطي، قبل أيام. وأبلغ مازيمبي الرجاء بأن اللاعب لم يفسخ عقده مع الفريق الكونغولي، وأنه مازال لاعبا للفريق، وهو ما فاجأ مسؤولي الرجاء. وطلب مكتب الرجاء من كوياطي، منحهم وثيقة فسخ العقد مع مازيمبي، قبل الردأكمل القراءة »
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