الرياضة
فينالدوم: لم أرغب في مغادرة ليفربول
الدولي الهولندي قال إن باريس يريد الفوز بكل شيء قال جورجينيو فينالدوم، لاعب باريس سان جيرمان الجديد، إنه لم يرغب يوما في مغادرة ليفربول، لكن عدم الاتفاق مع الإدارة على عقد جديد، سرع الأمور. وأضاف فينالدوم في حوار مع صحيفة «غارديان» البريطانية، إنه أعجب بمشروع باريس سان جيرمان، وكيف أنأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا