الرياضة
الداخلية تحجر على جموع الأندية
الحالة الوبائية تمنع إقامتها حضوريا وأغلب الفرق تسير نحو التأجيل وأخرى في ورطة مع منخرطيها تسير الأندية الوطنية إلى تأجيل جموعها العامة، أو إقامتها عن بعد، بعد رفض أغلب السلطات بالمدن المغربية، إقامة الجموع العامة للأندية الوطنية، بسبب الحالة الوبائية الصعبة التي تعيشها بلادنا، ناهيك عن التدابير الاحترازية المعلن عنهاأكمل القراءة »
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