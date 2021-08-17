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حوادث

غرق طفلة بشاطئ الجديدة

منذ دقيقتين
  لقيت طفلة في الثالثة عشرة من عمرها، السبت الماضي، حفتها غرقا بشاطئ الجديدة. واعتبر غرق الطفلة القادمة من مراكش، أول حالة غرق تسجل بالشاطئ نفسه خلال الموسم الصيفي الحالي. وكشفت مصادر أمنية، أن الطفلة كانت تسبح رفقة أفراد عائلتها بشاطئ الدوفيل قرب فندق “إيبيس”، وفجأة شوهدت تصارع الأمواج، فهبأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين
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