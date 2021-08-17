وطنية
حملات سابقة للأوان على مواقع التواصل
مرشحون ينشرون صورهم على “فيسبوك” وخبراء يحذرون من الدعوة إلى التصويت استبق العديد من المرشحين للانتخابات التشريعية ليوم ثامن شتنبر المقبل، موعد انطلاق الحملة الانتخابية المقررة انطلاقتها يوم 26 غشت الجاري، لإطلاق حملات على مواقع التواصل الاجتماعي، متجاوزين بذلك منشور وزارة الداخلية الذي يحدد مواعيد وضع الترشيحات والحملة الانتخابية. وتحولتأكمل القراءة »
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