الرياضة
أسماء جديدة في لائحة الأسود
شكوك حول دعوة شاكلا ومباراة المنتخب والسودان مهددة بالترحيل يستعد مجموعة من اللاعبين المغاربة، الذين يمارسون في دوريات أوربية، والحاملين لجنسيات مزدوجة، للانضمام إلى المنتخب الوطني الأول، الذي يستعد للشروع في تصفيات كأس العالم 2022. وذكرت مصادر متطابقة، أن الناخب الوطني، وحيد خاليلوزيتش، سيوجه الدعوة للاعبين عبروا عن رغبتهم فيأكمل القراءة »
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