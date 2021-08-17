الرياضة
وفاة الأسطورة مولر
البايرن: لولاه لما كان الفريق على ما هو عليه اليوم أعلن في ألمانيا، أول أمس (الأحد)، وفاة أسطورة الكرة الألمانية، غيرد مولر، عن عمر ناهز 75 عاما. وأكد نادي بايرن ميونيخ الألماني، وفاة مهاجمه الأسطوري غيرد مولر، في الساعات الأولى من صباح اليوم ذاته عن 75 عاماً. وقال رئيس الناديأكمل القراءة »
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