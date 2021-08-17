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عدد جديد من “الثقافة المغربية”
صدر حديثا عن وزارة الثقافة والشباب والرياضة، العدد الثاني والأربعين (غشت 2021) من مجلة (الثقافة المغربية)، في حلة جميلة وبديعة، الذي يتناول ملفه “سوسيولوجيا التراكم الثقافي في المغرب”. وساهم في هذا العدد ثلة من الباحثين الذين قاربوا ما يجري في علاقة الثقافة بالمجتمع، وبالفنون والمعارف المختلفة التي هي إثراء وإغناءأكمل القراءة »
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