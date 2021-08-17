الرياضة
أزنابط ببرشيد
تعاقد يوسفية برشيد مع المدافع سفيان أزنابط، قادما من المغرب التطواني، إذ يسعى الفريق لتعويض المدافعين محمد الشيخي ومراد كعواش وعتيق شهاب، وللتخلص من هفوات الموسم الماضي. وأصبح أزنابط، رابع تعاقدات يوسفية برشيد، إذ وقع لموسمين، بحثا عن الرسمية ومواصلة التباري في بطولة القسم الأول، علما أنه لعب سابقا للمغربأكمل القراءة »
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