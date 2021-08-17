حوادث
6 سنوات سجنا لجانح بالجديدة
أدين من أجل السرقة الموصوفة والضرب والجرح بالسلاح وإهانة موظف عمومي قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة جانح وحكمت عليه بست سنوات سجنا نافذا بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل الوكيل العام، بجناية، السرقة الموصوفة والضرب والجرح بالسلاح وإهانة موظف عمومي أثناء قيامه بعمله واستعمال العنفأكمل القراءة »
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