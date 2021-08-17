الرياضة
“كورونا” يضرب وداديا
الزمالك يغري الفريق بأوناجم ومبلغ مالي من أجل الاستفادة من الكرتي تسرب فيروس كورونا من جديد إلى صفوف الوداد الرياضي، رغم فرض إجراءات احتياطية حازمة، من قبل الطاقم التقني، بقيادة وليد الركراكي. وأكدت الفحوصات الطبية التي خضع لها لاعبو الفريق، وجود حالة إيجابية للاعب أساسي، يشغل مركز وسط ميدان. وسيخضعأكمل القراءة »
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