الرياضة
بوفال وأوناهي يخطفان الأنظار بفرنسا
تألق المغربيان سفيان بوفال وعز الدين أوناهي، رفقة أنجي الفرنسي، في مباراة الفريق أمام ليون، لحساب الجولة الثانية من الدوري الفرنسي «الليغ 1»، أول أمس (الأحد)، والتي انتهت بفوز أصدقاء بوفال بثلاثة أهداف لصفر. وخطف بوفال وأوناهي الأنظار خلال المباراة، وساهما بشكل كبير في فوز أنجي، الذي أكد بدايته القوية،أكمل القراءة »
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