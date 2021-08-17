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الرياضة

تأجيل جمع الرجاء إلى 14 شتنبر

منذ دقيقة واحدة
الفريق ينهي قضية هين بـ 100 مليون والفتح يوقف صفقة الزرهوني اضطر مسؤولو الرجاء الرياضي إلى تأجيل الجمع العام، إلى 14 شتنبر المقبل، لعدم منح السلطات رخصة تنظيم الحدث، في ظل الحالة الوبائية الصعبة التي تعرفها بلادنا. وعلمت “الصباح” أن بعض مسؤولي الرجاء اقترحوا التأجيل، بسبب الحالة الوبائية الحالية التيأكمل القراءة »


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منذ دقيقة واحدة
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