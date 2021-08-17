الرياضة
تكريم مدرب سابق بمولاي رشيد
نظم حفل تكريم لسعيد ناجح الإدريسي، مدرب سابق، أول أمس (الأحد)، اعترافا لما أسداه من خدمات لمنطقة مولاي رشيد بالبيضاء، إذ تكونت على يديه أجيال من اللاعبين، الذين يمارسون اليوم في فرق مختلفة. وجمع اللقاء لاعبين قدامى من أبناء المنطقة، بملعب العربي الشباك، ونالوا الثناء على ما قدموه، كما وزعتأكمل القراءة »
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