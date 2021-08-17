اذاعة وتلفزيون
“سلمات أبو البنات” على “إم بي سي 5”
يلتقي مشاهدو قناة “إم بي سي 5»، اليوم (الثلاثاء)، على الساعة التاسعة والنصف مساء مع أحداث حلقة جديدة من الجزء الثالث من مسلسل “سلمات أبو البنات” من بطولة محمد خيي والسعدية لديب وعمر لطفي وبشرى أهريش. وتتواصل خلال الجزء الثالث للمسلسل من توقيع المخرج هشام الجباري، الأزمات والمشاكل العائلية التيأكمل القراءة »
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