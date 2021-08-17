الرياضة
جامعة السلة تعتمد “جواز التلقيح”
جامعات تسير نحو تعديل «البروتوكول» الصحي والتطعيم شرط للمشاركة في المنافسات أبلغت الجامعة الملكية لكرة السلة، الأندية الوطنية، باعتماد “جواز التلقيح”، وثيقة رسمية مرفقة بملف استخلاص الرخص الجامعية لموسم 2021-2020. وذكر بلاغ للجامعة أن هذا القرار، “يهم أعضاء المكاتب المديرية للجمعيات الرياضية واللاعبين الذين تفوق أعمارهم 18 سنة، والحكام والمناديبأكمل القراءة »
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