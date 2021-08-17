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الرياضة

جامعة السلة تعتمد “جواز التلقيح”

منذ دقيقتين
32ès Championnats arabes de basket (messieurs) : L'ASS s'impose face à Al Koweït club (92-79)
جامعات تسير نحو تعديل «البروتوكول» الصحي والتطعيم شرط للمشاركة في المنافسات أبلغت الجامعة الملكية لكرة السلة، الأندية الوطنية، باعتماد “جواز التلقيح”، وثيقة رسمية مرفقة بملف استخلاص الرخص الجامعية لموسم 2021-2020. وذكر بلاغ للجامعة أن هذا القرار، “يهم أعضاء المكاتب المديرية للجمعيات الرياضية واللاعبين الذين تفوق أعمارهم 18 سنة، والحكام والمناديبأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين
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