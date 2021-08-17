الرياضة
كواليس الفرق
الوداد الرياضي تسلم عدد من منخرطي الوداد الرياضي، بطائق الانخراط، كما وعدت بذلك إدارة الفريق الأحمر. وتتواصل عملية تسليم البطائق، بالنسبة للمنخرطين الذين استوفوا الشروط، كما أشار إلى ذلك بلاغ للنادي، نشر أخيرا. الرجاء الرياضي اختار الرجاء الرياضي أكاديمية محمد السادس، للدخول في معسكر قبل النهائي العربي، أمام اتحاد جدةأكمل القراءة »
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