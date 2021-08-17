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جرائم الإرث… قسمة بالدم
ورثة أجهزوا على أصولهم وأقاربهم بطرق بشعة إما طمعا أو شعورا بالغبن القاسم المشترك بين أغلب الجرائم الناتجة عن الإرث، أنها تتم بطريقة بشعة قد تصل إلى حد الذبح والتمثيل بالجثة، سواء في حق الأصول أو الأشقاء، وأن القاتل لحظة تنفيذه الجريمة، يكون في حالة غير طبيعية، إما طمعا فيأكمل القراءة »
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