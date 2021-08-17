ملف عـــــــدالة
سفـك دمـاء الأرحـام
شخص قتل زوجته وصهره وآخر أجهز على والدته تعج العديد من محاكم المملكة بجرائم الأصول، التي لها ارتباط بنزاعات حول الإرث، إذ بمجرد اندلاع نزاع حول الإرث، حتى تذوب آصرة القرابة، وتنطلق الخلافات والصراعات، التي تصل في بعض الأحيان، إلى سفك دماء الأرحام. ومن خلال هذا الملف، نعرض لبعض القضاياأكمل القراءة »
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