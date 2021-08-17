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الطمع ينهي علاقة الأخوة
شهدت مراكش، بداية يوليوز الماضي، جريمة قتل مفجعة بعد أن تسبب أحد أفراد أسرة بحي الرحبة القديمة، في مقتل شقيقه، وسط ذهول باقي أفراد الأسرة، وسكان الحي. وتسبب الطمع وغياب الرزانة والتعقل، في حدوث الكارثة، إذ شب خلاف بين الشقيقين، حول نصيب كل واحد منهما من الإرث، سرعان ما تحول إلى اشتباك بالأيدي، ماأكمل القراءة »
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