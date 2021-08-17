حوادث
إيقـاف مبحـوث عنـه ببنـي مـلال
شكل موضوع 20 مذكرة بحث على الصعيد الوطني لتعدد جرائمه الخطيرة تمكنت عناصر الدرك الملكي ببني ملال، أخيرا، من إلقاء القبض على مبحوث عنه في قضايا التهريب والمخدرات بعد أن ترصدته عناصر من المكتب المركزي للأبحاث القضائية، ونصبت له كمينا عجل بإيقافه، ليتم نقله إلى مركز الدرك الملكي للاستماع إليهأكمل القراءة »
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