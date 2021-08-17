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حوادث

حفرة تفضح تبديد مليارين بآسفي

منذ 45 ثانية
فضح سقوط شاحنة بحفرة بشارع الحسن الثاني بآسفي، شكلا من أشكال تبديد المال العام، على اعتبار أن تكلفة تهيئة الشارع وصلت إلى ملياري سنتيم، إلا أنه سرعان ما عرف تشققات كانت تعالج بحلول ترقيعية. وضعية شارع الحسن الثاني بآسفي دفعت الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى تقديم شكاية للوكيل العامأكمل القراءة »


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منذ 45 ثانية
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