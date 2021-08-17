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وطنية

دراسة: الجنس بدون زواج “سوء تربية”

منذ دقيقتين
اعترف 50 في المائة من المغاربة، أن العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج، تدخل في إطار الحرية الشخصية، في الوقت الذي اعتبرتها النسبة الباقية “فسادا أخلاقيا” و”ابتعادا عن تعاليم الدين” و”سوء تربية”، حسب ما جاء في دراسة حول واقع الحريات الفردية في المغرب، أنجزتها مؤسسة “منصات”، بمشاركة عينة من 1312 مستجوباأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين
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