وطنية
دراسة: الجنس بدون زواج “سوء تربية”
اعترف 50 في المائة من المغاربة، أن العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج، تدخل في إطار الحرية الشخصية، في الوقت الذي اعتبرتها النسبة الباقية “فسادا أخلاقيا” و”ابتعادا عن تعاليم الدين” و”سوء تربية”، حسب ما جاء في دراسة حول واقع الحريات الفردية في المغرب، أنجزتها مؤسسة “منصات”، بمشاركة عينة من 1312 مستجوباأكمل القراءة »
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