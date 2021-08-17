الصباح الفني
النجـار تنـعـي ابنـها
عبرت المخرجة نرجس النجار عن حزتها الكبير برحيل ابنها الوحيد، إذ تقاسمت خبر وفاته إثر حادثة سير مع متابعيها على صفحتها الرسمية على “إنستغرام». ونعت النجار ابنها بكلمات مؤثرة تفاعل معها عدد كبير من متابعيها قائلة “أميري، رجل حياتي، 17 سنة من السعادة رحل بسلام…أعلم جيدا أنك ستواصل اهتمامك بيأكمل القراءة »
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