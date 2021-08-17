الصباح الفني
الوالي يتفاعل مع حرائق الجزائر
انتقد الفنان رشيد الوالي، تجاهل مسؤولي الجزائر ليد المغرب الممدودة، بغية المساعدة في إخماد الحرائق، التي تجتاح الجارة الشرقية، وتأتي على الأخضر واليابس. وقال الوالي: “أعلم أن لا أحدنا فينا راض عما يقع لإخوتنا، النار تأتي على الأخضر واليابس، والأشخاص واقفون يائسون”. وأضاف: “في الأزمات يجب أن ننسى خصامنا، ونمدأكمل القراءة »
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