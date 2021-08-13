بورصة البيضاء … ارتفاع طفيف في وتيرة التداولات عند الافتتاح

افتتحت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الجمعة، على وقع ارتفاع طفيف، متأثرة بآداء مؤشرها الرئيسي مازي، الذي ربح نسبة 0,04% مستقرا عند 12.531,52 نقطة .

ومن جهته ، اقترب MSI20، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، خلال دقائق قليلة من افتتاح جلسة التداول من تحقيق التوازن بنسبة (-0,01%) منتقلا إلى 1.020,90 نقطة، فيما حقق ماديكس، وهو مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر، تقدما بنسبة 0,05% مستقرا عند 10.187,85 نقطة.

أما المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة ” كزابلانكا أي إس جي 10″ فقد ارتفع بدوره بنسبة 0,07% منتقلا إلى 937,54 نقطة.

وبخصوص أداء القيم، افتتحت سوطيما حصة التداول بأعلى ارتفاع بنسبة 3,99% متبوعة بمجموعة م2 م (+3,98%) و دلاتر لفيفيي المغرب (+3,73%).

في المقابل، سجلت إقامات دار السعادة انخفاضا بلغت نسبته 1,74% الى جانب كل من طاقة المغرب بنسبة 1,02% وشركة استغلال الموانئ-مرسى المغرب بنسبة 0,95%.