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الصباح الفني

نانسي في حفل بالهند

منذ 7 دقائق
تواصل النجمة اللبنانية نانسي عجرم نشاطها الفني عبر الإصدارات الغنائية والحفلات الفنية، ومن المقرر أن تطرح ألبومها الغنائي الجديد بعنوان “نانسي 10” عبر قناتها الرسمية على “يوتوب”، بعد أن عمدت إلى طرح الأغاني بطريقة منفردة وحققت نجاحات باهرة. وأطلقت نانسي الفيديو كليب الخاص بأغنية “سلامات” والتي تحقق نجاحاً كبيراً عبرأكمل القراءة »


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منذ 7 دقائق
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