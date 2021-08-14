الرياضة
بساين والمدني بسريع وادي زم
استرجع سريع وادي زم لكرة القدم، مدافعه عبد الحكيم بساين، من حسنية أكادير، وحمزة المدني القادم من نهضة الزمامرة، إذ سيعززان تركيبة المدرب فؤاد الصحابي، بداية من الموسم المقبل. وسيحمل بساين البالغ من العمر 27 سنة، ألوان السريع من جديد لموسمين، علما أنه لعب بوادي زم، قادما من شباب أطلسأكمل القراءة »
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