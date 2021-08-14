الرياضة
“فيفا” يصدم الجزائر بسبب المغرب
رفض مقترح الاتحاد الجزائري وبرمج مباراته ضد بوركينافاسو بمراكش كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، أول أمس (الخميس)، عن تواريخ وملاعب الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية، المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم بقطر 2022. وزكى «فيفا» طلب المنتخب البوركينابي بإجراء مباراته أمام الجزائر بالملعب الكبير بمراكش في سابع شتنبر المقبل،أكمل القراءة »
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