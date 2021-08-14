وطنية
تقارب الجزائر وإيران يقلق إسرائيل
وزير خارجيتها قال إن جنرالاتها يقومون بحملة لرفض قبول الدولة العبرية في الاتحاد الإفريقي عبر يائير لبيد، وزير الخارجية الإسرائيلي، عن قلق بلاده من وجود تقارب بين نظام جنرالات الجزائر وإيران. وقال “لقد ناقشت مع نظيري المغربي ناصر بوريطة، مواضيع كثيرة، ونتشارك بعض القلق بشأن دور دولة الجزائر في المنطقة،أكمل القراءة »
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