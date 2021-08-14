الرياضة
انفراج بالرجاء قبل مواجهة روما
المباراة تجرى في الثامنة إلا ربع بملعب الأولمبيكو وتنقلها «الرياضية» يواجه الرجاء روما الإيطالي، اليوم (السبت)، في الثامنة إلا ربع، في مباراة ودية، ينظمها ويتكلف بمصاريفها النادي الإيطالي، وتنقل مباشرة على قناة الرياضية. وسافر الرجاء بكل لاعبيه، أمس (الجمعة)، إلى العاصمة الإيطالية، في طائرة خاصة خصصها روما، بعدما وصل المكتبأكمل القراءة »
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