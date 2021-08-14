الصباح الفني
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170 فيلا للبيع لحماية البشر أعلنت ناميبيا عن بيع ثلث الفيلة البالغ عددها 170 التي طرحتها للبيع، بهدف خفض أعداد هذه الحيوانات بسبب الجفاف والمواجهات مع السكان. وكشفت وزارة البيئة في بيان أنها “نجحت في بيع 57 فيلا من الفيلة المئة والسبعين التي شكّلت محور عطاءات في دجنبر 2020”.وجنت الحكومةأكمل القراءة »
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