الرياضة
نغيز مدربا للمولودية ورفيق مساعدا
الفريق جدد عقد دياكيتي وخطف كوراد من تطوان تعاقد مولودية وجدة لكرة القدم، مع الإطار الجزائري نبيل نغيز، بعقد يمتد لموسمين. ويضم الطاقم التقني للمولودية وجدة رفيق عبد الصمد مساعدا، وعزيز كحيوش معدا بدنيا، فيما حافظ محمد هيلالي على مهمته مدربا للحراس. وسبق لنغيز تدريب اتحاد طنجة، وشارك معه فيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا