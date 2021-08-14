الصباح الفني
“آدم” يمثل المغرب في عمان
يشارك فيلم آدم للمخرجة المغربية، مريم التوزاني، في مهرجان عمان السينمائي الدولي، الذي تنظم نسخته الثانية خلال الفترة من 23 إلى 31 غشت الجاري. ويعرض فيلم آدم ضمن فقرة “موعد مع السينما الفرنسية/ العربية”، خارج المسابقة الرسمية، حسب ما أعلنته مديرة المهرجان ندى دوماني، بحكم أنه فيلم من إنتاج مغربيأكمل القراءة »
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