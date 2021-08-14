بانوراما
الرجل يملك وحده حق الطلاق
الإسلام والنساء والأسئلة المقلقة 3 النص القرآني أطر عقاب المرأة الزانية بأحكام تقتضي الإثبات المقرو ن بمعاينة شهود لكن المجتمع اضطهدها أصدرت الباحثة أسماء المرابط، العضو السابق برابطة العلماء، والفقيهة المتخصصة في الشريعة والشؤون الدينية، كتابا بعنوان” الإسلام والنساء والأسئلة المقلقة”. الكتاب يعد مساهمة جادة في النقاش الفكري والمجتمعي، ينضافأكمل القراءة »
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