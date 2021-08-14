الرياضة
الدميعي مدربا للأولمبي
مذكر وشقيقه بطاقم المنتخب والخلفي مكلف بالتحليل ومومن منقب عن اللاعبين نصبت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم هشام الدميعي مدربا للمنتخب الوطني أقل من 23 سنة، بعدما وافقت على المقترح، الذي تقدم به الحسين عموتة. وحسمت الجامعة في الطاقم التقني، الذي سيشتغل مع الدميعي في المرحلة المقبلة، ويتكون من مولودأكمل القراءة »
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